Не удивляйся:пустые строки так и останутся свободными да следующего урока.
Русский язык
Не удивляйся:пустые строки так и останутся свободными да следующего урока.
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Гость:
Вопрос непонятен . Но смысл есть для многих учеников нашей школы
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