Найдете массу яблоко , если известно что

Математика
Найдете массу яблоко , если известно что
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)56kg b)200kg c)45kg d)40kg
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить схему. (Потом указывают на меня).
Ответить
Окружающий мир
Месяц подготовки к зиме у белок в наших лесах
Ответить
Русский язык
Как переносится слова кенгуру ролики рюкзак медведь лягушка мышка кровать ?
Ответить
Русский язык
Помоги с сочинением про фамумова или чацкому. Не более 200 слов.
Ответить
Литература
Кто из пушкинских сказочных персонажей имел шапку-невидимку
Ответить