Найди 10 часть чисел 80, 360, 500, 1000.
Математика
Найди 10 часть чисел 80, 360, 500, 1000.
Ответ(ы):
Гость:
1) 1/10 от 80 =8; 1/10 от 360=36; 1/10 от 500=50; 1/10 от 1000 = 100.
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