Найди годовой, месячный и суточный интресс от вклада 8400 евро, если процентная ставка равна 7% годовых.

Математика

Найди годовой, месячный и суточный интресс от вклада 8400 евро, если процентная ставка равна 7% годовых.

Автор: Гость