Найди годовой, месячный и суточный интресс от вклада 8400 евро, если процентная ставка равна 7% годовых.
Математика
Найди годовой, месячный и суточный интресс от вклада 8400 евро, если процентная ставка равна 7% годовых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8400: 100 * 7 = 588 - годовой доход 588:12 = 49 - месячный доход 588:365 = 1,61 - суточный доход
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите площадь треугольника, две стороны которого равны 16 и 12, а угол между ними равен 30 градусов. Помогите пожалуйста.
Математика
3) Кравчиня купила два відрізи тканини однакової дов ж ини. За перший відріз вона з??платила 272 грн,.а за другий 288 .Яка ціна кожного відрізу,якщ...
Русский язык