Найди годовой, месячный и суточный интресс от вклада 8400 евро, если процентная ставка равна 7% годовых.

Математика
Найди годовой, месячный и суточный интресс от вклада 8400 евро, если процентная ставка равна 7% годовых.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8400: 100 * 7 = 588 - годовой доход 588:12 = 49  - месячный доход 588:365 = 1,61 - суточный доход
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