Найди и исправь ошибки 1,Угол свалили в уголь сарая 2. От костра шёл большой жарь
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Найди и исправь ошибки 1,Угол свалили в уголь сарая 2. От костра шёл большой жарь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УголЬ свалили в угоЛ сарая. От костра шёл большой жаР.
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