Найди и исправь ошибки:25÷5=5(ост.0) ,33÷5=6(ост.3),48÷5=8(ост.8),
Математика
Найди и исправь ошибки:25÷5=5(ост.0) ,33÷5=6(ост.3),48÷5=8(ост.8),
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 :5=5(ост 0), 33:5=6 (ост 3), 48:5=8 (ост 8)
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