Найдите делимое, обозначенный буквой. 1) d : 75 = 8 (остаток 41) 2) k : 85 = 3 ( остаток 11) 3) m : 104 = 5 ( остаток 30)
Математика
Найдите делимое, обозначенный буквой. 1) d : 75 = 8 (остаток 41) 2) k : 85 = 3 ( остаток 11) 3) m : 104 = 5 ( остаток 30)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75*8+41= 85*3+11= 104*5+30=
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