Решить задачу. Какова цена одной тетради, если за 2 тетради в клетку и 3 тетради в линейку по той же цене заплатили 95 рублей?

Математика

Решить задачу. Какова цена одной тетради, если за 2 тетради в клетку и 3 тетради в линейку по той же цене заплатили 95 рублей?

Автор: Гость