Решить задачу. Какова цена одной тетради, если за 2 тетради в клетку и 3 тетради в линейку по той же цене заплатили 95 рублей?
Математика
Решить задачу. Какова цена одной тетради, если за 2 тетради в клетку и 3 тетради в линейку по той же цене заплатили 95 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
95:5=17(рублей)-одна тетрадь
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