Для детского сада купили 24 маленьких мяча а больших в 4 раза меньше Сколько всего мячей купили
Математика
Для детского сада купили 24 маленьких мяча а больших в 4 раза меньше Сколько всего мячей купили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:4=6 - больших мячей 2) 24+6=30 -всего мячей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Қазақ тiлi
Помогите перевести текст - "Қазақ үшін қонақты қарсы алмау, күпеу- ұят. Қонақты қар??ы алуға, шығарып салуға ерекше мән береді. Қонақ келгенде үй и...
Английский язык
Русский язык