Выпишите цитаты из произведения Фонвизина "Недоросль", характеризующие характер ??утейкина. СПАСИБО!

Гость: Гость:

"...Это, батюшка, Митрофанушкины учители, Сидорыч Кутейкин..." "...Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин..." "...Кутейкин, семинарист..." "...убоялся бездны премудрости, просит от нея об увольнении..."