Выпишите цитаты из произведения Фонвизина "Недоросль", характеризующие характер ??утейкина. СПАСИБО!
Литература
Выпишите цитаты из произведения Фонвизина "Недоросль", характеризующие характер ??утейкина. СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"...Это, батюшка, Митрофанушкины учители, Сидорыч Кутейкин..." "...Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин..." "...Кутейкин, семинарист..." "...убоялся бездны премудрости, просит от нея об увольнении..."
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