Сумма двух чисел равна 275.Одна из них заканчивается нулем.Если ноль зачеркнуть,то ??олучится второе число.Запиши,какие это числа?
Математика
Сумма двух чисел равна 275.Одна из них заканчивается нулем.Если ноль зачеркнуть,то ??олучится второе число.Запиши,какие это числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
205 + 70 = 275 275 = 205 и 70
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