Какое значение в жизни одноклеточных животных имеют сократительные вакуоли? Это ??чень срочно помагите пж завтра кр (биология 7класс).......заранее спасибо

Биология
Какое значение в жизни одноклеточных животных имеют сократительные вакуоли? Это ??чень срочно помагите пж завтра кр (биология 7класс).......заранее спасибо
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Гость:
Что-то вроде мочевого пузыря у нас
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