Какое значение в жизни одноклеточных животных имеют сократительные вакуоли? Это ??чень срочно помагите пж завтра кр (биология 7класс).......заранее спасибо

Биология

Какое значение в жизни одноклеточных животных имеют сократительные вакуоли? Это ??чень срочно помагите пж завтра кр (биология 7класс).......заранее спасибо

Автор: Гость