Сколько натуральных чисел принадлежит промежутку (-101;8]
Математика
Сколько натуральных чисел принадлежит промежутку (-101;8]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Натуральні числа - це числа, які використовують при лічбі. Тому відповідь: 8. Зокрема, це числа 1,2,3,4,5,6,7,8.
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