Помогите решить задачу! Пожалуйста! По течению реки равномерно плывет плот со ско??остью 1,2 м/с. Какой путь он пройдёт за 20 мин? Помогите пожалуйста! Буду очень очень благодарна!

Математика
Помогите решить задачу! Пожалуйста! По течению реки равномерно плывет плот со ско??остью 1,2 м/с. Какой путь он пройдёт за 20 мин? Помогите пожалуйста! Буду очень очень благодарна!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2 м/с • 20 =24 км Ответ : 24 км
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