Помогите решить задачу! Пожалуйста! По течению реки равномерно плывет плот со ско??остью 1,2 м/с. Какой путь он пройдёт за 20 мин? Помогите пожалуйста! Буду очень очень благодарна!

Математика

Помогите решить задачу! Пожалуйста! По течению реки равномерно плывет плот со ско??остью 1,2 м/с. Какой путь он пройдёт за 20 мин? Помогите пожалуйста! Буду очень очень благодарна!

Автор: Гость