Помогите решить задачу! Пожалуйста! По течению реки равномерно плывет плот со ско??остью 1,2 м/с. Какой путь он пройдёт за 20 мин? Помогите пожалуйста! Буду очень очень благодарна!
Математика
Помогите решить задачу! Пожалуйста! По течению реки равномерно плывет плот со ско??остью 1,2 м/с. Какой путь он пройдёт за 20 мин? Помогите пожалуйста! Буду очень очень благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2 м/с • 20 =24 км Ответ : 24 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Делимое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз .Сумма ??елимого, делителя и значения часного равна 155 . Найдите знач...
Английский язык