Что означают палочка вверху над записью AB. Это вектор?

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Горизонтальная палочка может означать вектор. Также может обозначать запись рядом стоящих цифр натурального числа. Для того чтобы отличать эти два понятия иногда вместо палочки рисуют стрелочку. Или оставляют палочку, но оговаривают, что это вектор.