Найти текст с диалектами объяснить их значение
Русский язык
Найти текст с диалектами объяснить их значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дёжка - деревянная кадка, в которой месят тесто. Пожня - луг во время сенокоса. Махотка - крынка, горшок. Лава - пешеходный мостик через реку; топкое место. Диалектизмы - слова или речевые обороты, которые принадлежат определённому диалекту.
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