Найти текст с диалектами объяснить их значение

Гость: Гость:

Дёжка - деревянная кадка, в которой месят тесто. Пожня - луг во время сенокоса. Махотка - крынка, горшок. Лава - пешеходный мостик через реку; топкое место. Диалектизмы - слова или речевые обороты, которые принадлежат определённому диалекту.