12штук зефира в шоколаде вместе с каробкой весят 300гр сколько весит пустая каробка если 1зефир весит16гр

Математика

12штук зефира в шоколаде вместе с каробкой весят 300гр сколько весит пустая каробка если 1зефир весит16гр

Автор: Гость