12штук зефира в шоколаде вместе с каробкой весят 300гр сколько весит пустая каробка если 1зефир весит16гр

Математика
12штук зефира в шоколаде вместе с каробкой весят 300гр сколько весит пустая каробка если 1зефир весит16гр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*16=192(гр) 2)300-192=108(гр) Ответ: 108 грамм весит коробка
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