12штук зефира в шоколаде вместе с каробкой весят 300гр сколько весит пустая каробка если 1зефир весит16гр
Математика
12штук зефира в шоколаде вместе с каробкой весят 300гр сколько весит пустая каробка если 1зефир весит16гр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*16=192(гр) 2)300-192=108(гр) Ответ: 108 грамм весит коробка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Сумма двух чисел равна 275.Одна из них заканчивается нулем.Если ноль зачеркнуть,то ??олучится второе число.Запиши,какие это числа?
Русский язык