Горе от ума "Скалозуб" отношение к службе
Литература
Горе от ума "Скалозуб" отношение к службе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скалозуб к службе относился не серьезно. Сам он говорил о том, что пробился он не сам, а с помощью друзей. Точно так же он планирует добраться и до чина генерала.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Сумма двух чисел равна 275.Одна из них заканчивается нулем.Если ноль зачеркнуть,то ??олучится второе число.Запиши,какие это числа?
Русский язык