Горе от ума "Скалозуб" отношение к службе

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Горе от ума "Скалозуб" отношение к службе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скалозуб к службе относился не серьезно. Сам он говорил о том, что пробился он не сам, а с помощью друзей. Точно так же он планирует добраться и до чина генерала.
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