Какие части есть у растение ответы на вопросы, используя одноротные члены
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Какие части есть у растение ответы на вопросы, используя одноротные члены
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Корень лист стебель семена
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