Полый аллюминиевый шар объёмом 120см3 плавает в воде, погрузившись наполовину . Най??и объём полости шара.
Физика
Полый аллюминиевый шар объёмом 120см3 плавает в воде, погрузившись наполовину . Най??и объём полости шара.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P1gV=2mg. V=2m/p1. Где m=p2V2=1.42(кг)-масса шара.Отсюда весь объем равен V=2840 см3.
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