Вторая столица карлуков, разросшая из зимовки в крупный город? А -СУЯБ Б-БАЛАСАГУН С-ТАЛХИЗ Д-КОЯЛЫК Е-ТАРАЗ

История

Вторая столица карлуков, разросшая из зимовки в крупный город? А -СУЯБ Б-БАЛАСАГУН С-ТАЛХИЗ Д-КОЯЛЫК Е-ТАРАЗ

Автор: Гость