Вторая столица карлуков, разросшая из зимовки в крупный город? А -СУЯБ Б-БАЛАСАГУН С-ТАЛХИЗ Д-КОЯЛЫК Е-ТАРАЗ
История
Вторая столица карлуков, разросшая из зимовки в крупный город? А -СУЯБ Б-БАЛАСАГУН С-ТАЛХИЗ Д-КОЯЛЫК Е-ТАРАЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е) тараз ппппппппппмпппппп
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