Укажите предложение с общим второстепенным членом. Подчеркните основы в частях с??ожносочиненных предложений. В лесу совсем стемнело, но глаз, привыкший к постепенному переходу от света к темноте, различал вокруг неясные, приз...

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Укажите предложение с общим второстепенным членом. Подчеркните основы в частях с??ожносочиненных предложений. В лесу совсем стемнело, но глаз, привыкший к постепенному переходу от света к темноте, различал вокруг неясные, призрачные силуэты деревьев. В этот тихий дремотный час, между вечером и ночью не было слышно в лесу ни звука, ни шороха, и в воздухе чувствовался тягучий, медвяный запах трав. Дороги не было видно но по сторонам от неё чувствовалось болото. Из него подымался тяжелый запах гнилых водорослей и сырых грибов. Почва плотины пружинилась и дрожала под ногами и при каждом шаге где то с боку и в низу раздавалось жирное хрюканье просачивающейся тины.

Автор: Гость