Подготовьте сообщение о национальных героях гарабахской войны.

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Аллахверди Багиров Один из активистов Агдамского отделения НФА. Вместе со своим(ныне покойным братом Эльдаром Багировым стоял во главе Агдамского отделения НФА. После убийства в сентябре 1991 года Э.Багирова, возглавил Агдамское отделение НФА. В 1991 году он создал агдамский батальон НФА, в котором в основном служили члены НФА. Его батальон был одним из первых отрядов самообороны Агдамского района. С момента создания батальон под его руководством участвовал в боевых действиях против армянских оккупантов. Про него много чего говорили, но одна его заслуга не подлежит обсуждению. Он был одним из немногих людей в Агдамском районе, кто целенаправленно занимался вопросом вызволения пленных ходжалинцев. Благодаря ему из армянского плена было возвращено несколько сотен пленных ходжалинцев. Многие ходжалинцы, сумевшие выжить после армянского плена, говорили что выжили благодаря А.Багирову. Неоднократно сам А.Багиров, один и без всякого оружия, шел на территорию контролируемую армянскими отрядами, для ведения переговоров по обмену пленными. После чего происходил обмен пленных ходжалинцев (обычно меняли на канистры с бензином). 12 июня 1992 года погиб возле села Нахичеваник, подорвавшись на мине. Указом президента Азербайджана ему было посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана. Агарунов Альберт Агарунович Альберт родился 25 апреля 1969 года в Баку. В 1976 году он поступил в первый класс 154 школы Сураханского района, в которой он закончил восемь классов школы №154, которая по просьбе педагогов и школьного коллектива ныне носит его имя. Затем Альберт продолжил образование в СПТУ №101 Азизбековского района, чтобы получить специальность тракториста-водителя широкого профиля. Во время учебы в средней школе он одновременно учился в музыкальной школе по классу труба. После окончания СПТУ №101 в 1987 году он поступил на работу на Машиностроительный завод имени Дзержинского токарем. Вскоре, в ноябре месяце 1987 году, Альберт был призван в Армию. Службу он начал проходить в учебном подразделении курсантом. Позже, ему было присвоено звание младшего сержанта, и Альберт был назначен командиром танка. Служба Альберта Агарунова проходила в танковой дивизии в городе Ахалкалаки Грузинской Республики. В армейских рядах Альберт проявил себя только с положительной стороны. Он был награжден нагрудными знаками Гвардия и Отличник СА, имел благодарности от командиров части.В 1989 году Альберт был демобилизован из рядов СА, имея звание старший сержант и восстановлен токарем на Машиностроительный завод. Когда на азербайджанской земле стала литься кровь, Альберт в декабре 1991 года записался добровольцем в Национальную Армию Азербайджана. Он был назначен командиром танка и получил звание старшины. В 1992 году 8 мая, защищая город Шушу от армянских захватчиков, он был смертельно сражен снайперской пулей. За время службы в Национальной Армии Азербайджана Альберт Агарунов проявил себя мужественным и смелым воином. Он и его сослуживцы совершили танковый рейд из Шуши в Ханкенди. Альберт всегда любил Азербайджан.В интервью с тележурналистом Чингизом Мустафаевым Альберт сказал: Я воюю за землю, на которой родился. Он мечтал о мире и согласии в Азербайджане.Указом президента Азербайджана ему было посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана.