Найди и исправьте ошибки. Поставь пропущенные запятые. Бывало устанишь на охоте ?? заночуишь в лесу. И вот твоему огоньку придёт какой-нибудь человек. А после вспомнится тебе высокое дерево говорливый ручей звёзное небо. Особе...
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Найди и исправьте ошибки. Поставь пропущенные запятые. Бывало устанишь на охоте ?? заночуишь в лесу. И вот твоему огоньку придёт какой-нибудь человек. А после вспомнится тебе высокое дерево говорливый ручей звёзное небо. Особенно я люблю ходить в лес ранний весной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОШИБКИ.устанЕшь заночуЕшь звезДное раннЕй.....ЗАПЯТЫЕ.Бывало(запятая),............ высокое дерево (запятая),говорливый ручей (запятая),звёздное небо (запятая), .И вот,(запятая)
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