Как правильно переставить слова в предложении Tiny has big ears.
Английский язык
Как правильно переставить слова в предложении Tiny has big ears.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Has big Tiny years(я не уверена)
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