Найдите 2/3 некоторого числа,если известно,что 1/6 этого числа равна 10
Математика
Найдите 2/3 некоторого числа,если известно,что 1/6 этого числа равна 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 потому что 1/6 умножили на 10 и вучли 20
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