Упр 421 помогите плз!!!!!

Гость: Гость:

Полночь(И.п.,3 скл).Полнолуние(И.п.,2 скл).Долина(И.п.,1 скл). Звёзды(И.п.мн.ч.) укачали небеса(В.п.мн.ч.). Пастухов(Р.п.,мн.ч.) одолевает дрёма(И.п.,1 скл). На отару(В.п.,1 скл) падает роса(И.п.,1 скл). Лунный свет(И.п.,2 скл),загадочный и длинный, На росе(П.п.,1 скл) курчавится слегка. Кажется,по склонам(Д.п.,мн.ч.) не отара(И.п.,1 скл), Медленная катится река(И.п.,1 скл).