Как разобрать по падежам имени прилагательного слово колючая

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Как разобрать по падежам имени прилагательного слово колючая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колючая - начальная форма - колючий... И.п. - Колючая Р.п. - Колючей Д.п. - Колючей В.п. - Колючую Т.п. - Колючей П.п. - о колючей
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