5480 8450 4058 8405 каждое из этих чисел четное?некоторые из этих чисел имеют круглый деся??ок?

Математика
5480 8450 4058 8405 каждое из этих чисел четное?некоторые из этих чисел имеют круглый деся??ок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8405 -нечетное 2)5480 и .8450 имеют круглый десяток
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