Посмотри на физическую карту Евразии и выпиши названия вулканических островов встречающихся в Индийском и Тихом океанах
География
Посмотри на физическую карту Евразии и выпиши названия вулканических островов встречающихся в Индийском и Тихом океанах
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Гость:
Тихий океан-остров Пасхи. Алеутские и Курильские острова. Гавайи. Новая Зеландия. Кунашир. остров Иото. Таити. Маркизские острова. Индийский океан-остров Кракатау; Кергэленские острова; Коморские острова; Маскаренские острова; Новый Амстердам; остров св. Павла; и Зондские острова отделяют Тихий и Индийский океан.
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