Посмотри на физическую карту Евразии и выпиши названия вулканических островов встречающихся в Индийском и Тихом океанах

География

Посмотри на физическую карту Евразии и выпиши названия вулканических островов встречающихся в Индийском и Тихом океанах

Автор: Гость