Коля,толя и поля играли в прятки в гостиной, и кто-то из них разбил вазу. на вопрос, ??то из них это зделал, Коля ответил: Поля, Поля "это сделал толя", Толя "это не я и не Коля". кто из ребят разбил вазу, если двое из них го...
Математика
Коля,толя и поля играли в прятки в гостиной, и кто-то из них разбил вазу. на вопрос, ??то из них это зделал, Коля ответил: Поля, Поля "это сделал толя", Толя "это не я и не Коля". кто из ребят разбил вазу, если двое из них говорят правду. а один лжот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это зделал ни коля и не толя.Значит вазу разбила поля
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