Коля,толя и поля играли в прятки в гостиной, и кто-то из них разбил вазу. на вопрос, ??то из них это зделал, Коля ответил: Поля, Поля "это сделал толя", Толя "это не я и не Коля". кто из ребят разбил вазу, если двое из них го...

Математика

Коля,толя и поля играли в прятки в гостиной, и кто-то из них разбил вазу. на вопрос, ??то из них это зделал, Коля ответил: Поля, Поля "это сделал толя", Толя "это не я и не Коля". кто из ребят разбил вазу, если двое из них говорят правду. а один лжот

Автор: Гость