Разложите многочлены на множители 7а^4+11а^7
Алгебра
Разложите многочлены на множители 7а^4+11а^7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выносим общий множитель a^4 за скобку: = a^4 (7 + 11a^3)
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