Что такое культурные и дикорастущие растения?
Окружающий мир
Что такое культурные и дикорастущие растения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Культурные- это те, за которыми ухаживает и выращивает человек Дикорастущие - это, те растения, которые растут, в подходящей для них среде, без вмешательства людей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Коля,толя и поля играли в прятки в гостиной, и кто-то из них разбил вазу. на вопрос, ??то из них это зделал, Коля ответил: Поля, Поля "это сделал т...
Математика
Периметр квадрата равен 48 дм во сколько раз уменьшится пеиметр если длину каждой ??тороны квадрата уменьшить вдвое. в 6 раз
Музыка
Составить информационный блок определений: концерт, увертюра, сюита, вариация, ба??ет, опера, серенада, симфонический этюд, кантата, оратория, пр...
Окружающий мир