В некотором веществе с диэлектрической проницаемостью, равной 81, находится заряд в 0,1 нКл, создающий электрическое поле. Чему равно значение напряженности этого поля на расстоянии 1/3 с от заряда, создающего это поле?
Физика
В некотором веществе с диэлектрической проницаемостью, равной 81, находится заряд в 0,1 нКл, создающий электрическое поле. Чему равно значение напряженности этого поля на расстоянии 1/3 с от заряда, создающего это поле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е=k*q/∈r∧2 E=9*10∧9*0,1*10∧-9/81*/1/9с∧2=0,1/с ∧2
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