В некотором веществе с диэлектрической проницаемостью, равной 81, находится заряд в 0,1 нКл, создающий электрическое поле. Чему равно значение напряженности этого поля на расстоянии 1/3 с от заряда, создающего это поле?

Физика

В некотором веществе с диэлектрической проницаемостью, равной 81, находится заряд в 0,1 нКл, создающий электрическое поле. Чему равно значение напряженности этого поля на расстоянии 1/3 с от заряда, создающего это поле?

Автор: Гость