Катод фотоэлемента освещался светом частотой 1,5 · 10¹⁵ Гц при увеличении частоты света на 30% задерживающее напряжение увеличилось на 50%. Определите работу выхода электронов из катода. Постонная Планка h=6,63 · 10⁻³⁴.
Физика
Катод фотоэлемента освещался светом частотой 1,5 · 10¹⁵ Гц при увеличении частоты света на 30% задерживающее напряжение увеличилось на 50%. Определите работу выхода электронов из катода. Постонная Планка h=6,63 · 10⁻³⁴.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано v1=1,5*10^15Гц v2=v1*1,3 U1=U U2=1.5*U 1) v1*h=А+е*U 2) v2*h=А+е*1,5*U v2*h/1,5=A/1,5+е*U v1*h-A=v2*h/1,5-A/1.5 v1*h-1,3*v1*h/1,5=A/3 A=3*h*v1-1,3*v1*h*2=0,4*h*v1=0,4*6,63*10^-34*1.5*10^15=3.978*10^-19 Дж=2,5эВ проверьте вычисления ( в физике ошибок нет)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика