Катод фотоэлемента освещался светом частотой 1,5 · 10¹⁵ Гц при увеличении частоты света на 30% задерживающее напряжение увеличилось на 50%. Определите работу выхода электронов из катода. Постонная Планка h=6,63 · 10⁻³⁴.

Физика

Катод фотоэлемента освещался светом частотой 1,5 · 10¹⁵ Гц при увеличении частоты света на 30% задерживающее напряжение увеличилось на 50%. Определите работу выхода электронов из катода. Постонная Планка h=6,63 · 10⁻³⁴.

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