Помогите нам на каникулы задали делать по карточке Прочитай текст В марте скворцы вдруг снова исчезли из города , а за ночь похолодало и выпал снег. В тот же день утром я выехал за город. Снега со сторонами дороги почти не...
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Помогите нам на каникулы задали делать по карточке Прочитай текст В марте скворцы вдруг снова исчезли из города , а за ночь похолодало и выпал снег. В тот же день утром я выехал за город. Снега со сторонами дороги почти не стало . На голых буграх кормилась большая стая скворцов .Такая же стая виднелась и подальше . Вот они где ! Пережидают не погоду. Опять собрались в стаи и не улетали к югу, а пережидают похолодание на свободных от снега местах . Выпиши имена сущ. Выдели окончания ,Обозначь род , склонение и падеж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В марте (окончание Е)м.р. п.п 2скл. скворцы (окончание ы) Мн ч (род не определяется) 2 скл .им п из города (а) м.р. р.п. 2 скл.. за ночь(нулевое) ж.р. в .п . 3 скл снег (нулевое) м.р . им.п. 2 скл. день (нулевое) в.п. м.р . 2 скл. утром (ом) 2 скл ..ср .р. т.п. за город (нуль) в .п. 2 скл. м.р . снега (а) р.п м.р 2 скл со сторонами (ами ) т.п 1 скл .ж.р . дороги (и) 1 скл р.п ж.р.. буграх (ах ) п .п. мн.ч..2 скл. стая(я) им .п . 1 скл .ж р . скворцов (ов) р.п мн.ч на погоду (у) в.п ж.р . 1 скл .в стаи ( и) мн ч .в.п к югу (у) д.п . 2 скл м.р похолодание (е) сущ. ни -ие не имеет склонение ..ср.р в.п местах (ах) мн ч п .п
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