Помогите нам на каникулы задали делать по карточке Прочитай текст В марте скворцы вдруг снова исчезли из города , а за ночь похолодало и выпал снег. В тот же день утром я выехал за город. Снега со сторонами дороги почти не...

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Помогите нам на каникулы задали делать по карточке Прочитай текст В марте скворцы вдруг снова исчезли из города , а за ночь похолодало и выпал снег. В тот же день утром я выехал за город. Снега со сторонами дороги почти не стало . На голых буграх кормилась большая стая скворцов .Такая же стая виднелась и подальше . Вот они где ! Пережидают не погоду. Опять собрались в стаи и не улетали к югу, а пережидают похолодание на свободных от снега местах . Выпиши имена сущ. Выдели окончания ,Обозначь род , склонение и падеж

Автор: Гость