Найди и подчеркни "лишнее" слово. ругать, журить, упрекать, пенять, хвалить, бранить, корить. Как назвать "лишнее" слово по отношению к остальным

Русский язык

Найди и подчеркни "лишнее" слово. ругать, журить, упрекать, пенять, хвалить, бранить, корить. Как назвать "лишнее" слово по отношению к остальным

Автор: Гость