Найди и подчеркни "лишнее" слово. ругать, журить, упрекать, пенять, хвалить, бранить, корить. Как назвать "лишнее" слово по отношению к остальным
Русский язык
Найди и подчеркни "лишнее" слово. ругать, журить, упрекать, пенять, хвалить, бранить, корить. Как назвать "лишнее" слово по отношению к остальным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвалить лишнее .антоним противоположное слово по значению
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Helen started (to sing) when she was a little girl. 2) I can't stand (to watch) theatre performances on TV because I like the atmosphere of a th...
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Английский язык