Найди и подчеркни "лишнее" слово. ругать, журить, упрекать, пенять, хвалить, бранить, корить. Как назвать "лишнее" слово по отношению к остальным

Русский язык
Найди и подчеркни "лишнее" слово. ругать, журить, упрекать, пенять, хвалить, бранить, корить. Как назвать "лишнее" слово по отношению к остальным
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хвалить лишнее .антоним противоположное слово по значению
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Helen started (to sing) when she was a little girl. 2) I can't stand (to watch) theatre performances on TV because I like the atmosphere of a th...
Ответить
Русский язык
Написать сказку с устаревшими словами
Ответить
Русский язык
Доклад на тему красота души помогите
Ответить
Русский язык
Составьте из слова картошка спортивные сооружение для летних вида спорта 4 буквы ?? ответе
Ответить
Английский язык
Перевод текста The Grasshopper And the And
Ответить