Составьте из слова картошка спортивные сооружение для летних вида спорта 4 буквы ?? ответе

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Составьте из слова картошка спортивные сооружение для летних вида спорта 4 буквы ?? ответе
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Автор: Гость
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Гость:
Каток,корт, если правильно поняла, больше что-то не знаю 
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