Назовите одно из условий прекращения горения. на нем основано большинство способ??в тушения пожаров.
Другие предметы
Назовите одно из условий прекращения горения. на нем основано большинство способ??в тушения пожаров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перекрыть доступ воздуху, используя не горючие вещества, такие как, песок, тальк, воду в чистом виде или разбавленном, пена, огнетушитель.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Алгебра
Музыка
Если бы ты был композитором, то музыкой какого характера озвучил бы это стихотвор??ние? горные вершины спят во тьме ночной; тихие долины по...