Назовите одно из условий прекращения горения. на нем основано большинство способ??в тушения пожаров.

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Назовите одно из условий прекращения горения. на нем основано большинство способ??в тушения пожаров.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перекрыть доступ воздуху, используя не горючие вещества, такие как, песок, тальк, воду в чистом виде или разбавленном, пена, огнетушитель.
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