Доклад на тему красота души помогите
Русский язык
Доклад на тему красота души помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принято считать, что человек наделен свободой воли и действий, что он создание свободное, потому что имеет свободу выбора. Но если задуматься, то люди так или иначе, но зависят друг от друга. И если у кого-то не ладится что-то, то найдется тот, кто из-за этого тоже будет страдать. Те же забастовки работников в той или иной сфере деятельности часто возникают по причине сокращения зарплат или вообще полного долговременного отсутствия выплат денег за работу. Забастовщики страдают не меньше тех, кто оказался втянут в эту ситуацию пусть даже и не специально. Но, не смотря на то, что человек работает, занят в семье, что у него есть какие-либо обязательства перед окружающими, он все равно считается созданием свободным и использует остатки своей свободы, как может и считает нужным. Даже если человек переезжает из города в деревню, он все равно должен трудиться, чтобы себя прокормить. Внешне (с видимой всем стороны), человек может быть очень занятым, вечно куда-то бегущим. Но все это и многое другое не может стать преградой для создания внутри себя своего неповторимого внутреннего мира, где хранятся часто тайные мысли, желания, надежды и мечты. Внутренний мир человека можно назвать сокровищницей, вместилищем, где и обитает его душа. Она незрима никем, неощутима даже ее носителем, она истинно свободна и не имеет преград. Потому что даже тело человека все равно подчиняется различным законам и не на все способно. А если человек в реальной жизни еще и страдает от какого-либо недуга, тогда его внешняя свобода тоже весьма относительна. А вот внутри себя благодаря душе и тому, что в нее помещаем, мы можем ощутить себя свободными. Бывает ведь так, что в реальности находишься на рабочем месте, а мыслями пребываешь где-то далеко. Улетаешь от всего, погружаешься внутрь себя, вспоминаешь прошлое, думаешь о настоящем и будущем, и ничего тебе не мешает погрузиться внутрь своей души. А если еще и в реальности с человеком происходит какое-то долгожданное событие, то тогда и душа поет внутри него, и глаза горят, преисполненные счастьем и любовью к миру. А через сияние глаз душа и выдает свое присутствие в человеке, свое ликование и трепет, ведь не зря глаза называют зеркалом человеческой души. Самое хорошее в человеке – это его душа. Потому что телом человек может управлять с помощью мозга, а вот с душой всё сложнее. У души нет, и не может быть предела, она многогранна и неизмерима. Фома Аквинский сказал когда-то, что в каждой душе живет тяготение к счастью и смыслу. С этим сложно не согласиться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Другие предметы
Назовите одно из условий прекращения горения. на нем основано большинство способ??в тушения пожаров.
Русский язык
Математика