Доклад на тему красота души помогите

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Принято считать, что человек наделен свободой воли и действий, что он создание свободное, потому что имеет свободу выбора. Но если задуматься, то люди так или иначе, но зависят друг от друга. И если у кого-то не ладится что-то, то найдется тот, кто из-за этого тоже будет страдать. Те же забастовки работников в той или иной сфере деятельности часто возникают по причине сокращения зарплат или вообще полного долговременного отсутствия выплат денег за работу. Забастовщики страдают не меньше тех, кто оказался втянут в эту ситуацию пусть даже и не специально. Но, не смотря на то, что человек работает, занят в семье, что у него есть какие-либо обязательства перед окружающими, он все равно считается созданием свободным и использует остатки своей свободы, как может и считает нужным. Даже если человек переезжает из города в деревню, он все равно должен трудиться, чтобы себя прокормить. Внешне (с видимой всем стороны), человек может быть очень занятым, вечно куда-то бегущим. Но все это и многое другое не может стать преградой для создания внутри себя своего неповторимого внутреннего мира, где хранятся часто тайные мысли, желания, надежды и мечты. Внутренний мир человека можно назвать сокровищницей, вместилищем, где и обитает его душа. Она незрима никем, неощутима даже ее носителем, она истинно свободна и не имеет преград. Потому что даже тело человека все равно подчиняется различным законам и не на все способно. А если человек в реальной жизни еще и страдает от какого-либо недуга, тогда его внешняя свобода тоже весьма относительна. А вот внутри себя благодаря душе и тому, что в нее помещаем, мы можем ощутить себя свободными. Бывает ведь так, что в реальности находишься на рабочем месте, а мыслями пребываешь где-то далеко. Улетаешь от всего, погружаешься внутрь себя, вспоминаешь прошлое, думаешь о настоящем и будущем, и ничего тебе не мешает погрузиться внутрь своей души. А если еще и в реальности с человеком происходит какое-то долгожданное событие, то тогда и душа поет внутри него, и глаза горят, преисполненные счастьем и любовью к миру. А через сияние глаз душа и выдает свое присутствие в человеке, свое ликование и трепет, ведь не зря глаза называют зеркалом человеческой души. Самое хорошее в человеке – это его душа. Потому что телом человек может управлять с помощью мозга, а вот с душой всё сложнее. У души нет, и не может быть предела, она многогранна и неизмерима. Фома Аквинский сказал когда-то, что в каждой душе живет тяготение к счастью и смыслу. С этим сложно не согласиться.