Написать сказку с устаревшими словами

Гость: Гость:

Жил был на свете зайчик побигайчик. Как то раз он пошёл в деревню за морковкой и капустой. Он подскочил к забору и видет грядки полны моркови он к ним подскочил и начал рвать морковь. Когда его увидел старик сразу выбежал с ружьем и кричит ах ты мелочь пузатая а ну иди сюда. Не видать тебе лап как своих ушей! Бедный заяц так испугался что ушёл во своясе.