Написать сказку с устаревшими словами

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Написать сказку с устаревшими словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был на свете зайчик побигайчик. Как то раз он пошёл в деревню за морковкой и капустой. Он подскочил к забору и видет грядки полны моркови он к ним подскочил и начал рвать морковь. Когда его увидел старик сразу выбежал с ружьем и кричит ах ты мелочь пузатая а ну иди сюда. Не видать тебе лап как своих ушей! Бедный заяц так испугался что ушёл во своясе.
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