Найди и выпиши предложения, в которых подлежащее выражено сочетанием слов, 1, дед с бабушкой давно не видели внука, 2,учитель входит в класс, 3,мы с другом пойдем в лес за грибами, 4. вечером у озера громко квакали лягушки, 5, ...
Русский язык
Найди и выпиши предложения, в которых подлежащее выражено сочетанием слов, 1, дед с бабушкой давно не видели внука, 2,учитель входит в класс, 3,мы с другом пойдем в лес за грибами, 4. вечером у озера громко квакали лягушки, 5, два медвежона весело играли,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дед с бабушкой. Два медвежонка. Мы с другом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите могут ли полностью вступить в реакцию 2.5 л водорода и 1.5 л хлора и какой обьем хлора водорода получиться помогите пожалуйста..
Литература