Найди и выпиши предложения, в которых подлежащее выражено сочетанием слов, 1, дед с бабушкой давно не видели внука, 2,учитель входит в класс, 3,мы с другом пойдем в лес за грибами, 4. вечером у озера громко квакали лягушки, 5, ...

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Найди и выпиши предложения, в которых подлежащее выражено сочетанием слов, 1, дед с бабушкой давно не видели внука, 2,учитель входит в класс, 3,мы с другом пойдем в лес за грибами, 4. вечером у озера громко квакали лягушки, 5, два медвежона весело играли,

Автор: Гость