Найди корень уравнения b÷(38x-95)=37 при b=133
Математика
Найди корень уравнения b÷(38x-95)=37 при b=133
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При b = 133 133 : (38x - 95) = 37 (38х - 95) = 133 : 37 38х - 95 = 3ц. 22/37 38х = 95 + 3ц.22/37 38х = 98ц 22/37 х = 3648/37 : 38 = 96/37 х = 2целых 22/37
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