Составьте предложения используя словосочетания: Летний день, гордиться отцом, б??жать быстро, любить отчизну, первый день, готовиться к экзаменам,

Гость: Гость:

1. Прохладным летним днем я решила немного прогуляться. 2. Я безумно горжусь своим любимым отцом. 3. Я быстро бежала от стаи голодных волков. (хД) 4. Моя семья любит свою великую отчизну. 5. Сегодня мой первый день в новой школе! 6. День за днем моя сестра готовится к предстоящим экзаменам.