Написать про себя о себе::::::::::::""amp;%--

Русский язык
Написать про себя о себе::::::::::::""amp;%--
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Автор: Гость
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Гость:
Напиши кем ты хочешь стать на какие кружки ты ходишь и все все чем ты занимаешься !!!
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