Найти существительные, указать род. Травы и деревья роняли с листьев последние ка??ли дождя
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Найти существительные, указать род. Травы и деревья роняли с листьев последние ка??ли дождя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существ.-травы деревья листьев капли дождя. Род можно определить только у слов в единственном числе-дождя м.р.
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