Есть ли мягкий звонкий звук д и т в словах подъезд возмутился гости кот год код вот глядь
Русский язык
Есть ли мягкий звонкий звук д и т в словах подъезд возмутился гости кот год код вот глядь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там в нескольких словах есть два и т
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