Сочинение на тему красота за окном 4-7 предложений
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Сочинение на тему красота за окном 4-7 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красота за окном! Как же мне надоело сидеть в этом душном классе. Хочу пойти погулять! За окном хорошая, сухая погода. Самое то, для игры в футбол. Или можно просто погулять по улицам, подышать свежим воздухом. Как же я хочу погулять!
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