Сочинение на тему красота за окном 4-7 предложений

Гость: Гость:

Красота за окном! Как же мне надоело сидеть в этом душном классе. Хочу пойти погулять! За окном хорошая, сухая погода. Самое то, для игры в футбол. Или можно просто погулять по улицам, подышать свежим воздухом. Как же я хочу погулять!