Еркин туралы не жазуга болады!!!

Қазақ тiлi
Еркин туралы не жазуга болады!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
есть хоть что-нибудь русское Или надо перевод?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить слово из букв об, ть, ех, а
Ответить
Математика
Найти значения выражения 36366-17366:(200-162); 2355264:58+1526112÷56
Ответить
Технология
Что входит в состав дрожжевого теста
Ответить
Информатика
Сроооочно!!! Помогите 2^18бит перевести в кбайт
Ответить
Русский язык
Помогите задание на фото срочно 2,3 задание
Ответить