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Еркин туралы не жазуга болады!!!
Қазақ тiлi
Еркин туралы не жазуга болады!!!
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Гость:
есть хоть что-нибудь русское Или надо перевод?
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