Какие природные ресурсы есть в тундре
Окружающий мир
Какие природные ресурсы есть в тундре
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Гость:
Ресурсы тундры - уран, нефть в основном.
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